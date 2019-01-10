Son Dakika Haberleri: Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

1 saat önce

ZONGULDAK'ta 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar(44), yaralı kurtulduğu kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp, yardım istedi.

Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi, System.String[]
ZONGULDAK'ta 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar(44), yaralı kurtulduğu kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp, yardım istedi. Azmiyle hayatta kalan Özlem Ündar için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Uzungüney Köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kozlu yönüne giden Özlem Ündar'ın kullandığı 67 AAK 116 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden, çıkarak dereye uçtu. 15 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar, araçtan çıkmayı başardı.  Ancak yaralı haldeki kadın dere yatağında bayıldı. Burada tam 6 saat kalan Özlem Ündar, kendine geldikten sonra ise sürünerek ana yola çıkmayı başardı. Yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilen Özlem Ündar için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekibi, üşüyen Özlem Ündar'ı ısıtmak için üzerine mont örttü. Ardından gelen sağlık ekibi ise kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ündar daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Özlem Ündar'ın ailesinin, sabah saatlerinde Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek kızlarına ulaşamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:04 Kaynak: DHA

Sabah, Zonguldak, 3. Sayfa
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