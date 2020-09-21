Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Süheyla Ural(69) idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi'nden D-100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Süheyla Ural, Erdal Ö. ve Şengül Ö. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olayı gören 1 kişi, yaralılar yağmurda ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süheyla Ural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gürcan Yılmaz/ (İHA)

Otomobil, Kocaeli, Kartepe, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei