DERE YATAĞINA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

BOLU'da, otomobilin 10 metre yükseklikten dere yatağına uçması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Karaköy mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü yönüne giden Özlem Karasu idaresindeki 14 BS 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özlem Karasu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.