Dere Yatağına Yuvarlanan Adamın Yardımına Ekipler Koştu
1 saat önce
Adıyaman'da, dengesini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanan kişinin yardımına polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.
Adıyaman
'da, dengesini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanan kişinin yardımına polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında yürüyen M.T., dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Burada suya düşerek ıslanan ve hafif şekilde yaralanan M.T.'yi gören vatandaşlar dereden çıkararak durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmek istenen M.T., bütün ısrarlara rağmen tedavi olmayı kabul etmedi. Islanan şahıs, evine bırakılmak üzere polis aracına bindirildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:47 Kaynak: İHA
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