İneği dere yatağına düştü; 'Korkma, seni kurtaracağız' diye seslendi - Son Dakika

DÜZCE'de yağmur nedeniyle toprağın kayganlaşması sonucu dere yatağına düşen inek, itfaiye ve köylülerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün gece yarısı Boğaziçi Beldesi Çayırtarla Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Alemdar'ın büyükbaş hayvanı bahçede otlarken, yağmur nedeniyle kayganlaşan toprakta kayarak yaklaşık 40 metre mesafedeki dere yatağına düştü. Hayvanın düştüğünü görenler köylülerden yardım istedi. Köylüler, hayvanın yanına gidip, dere yatağından sığ bölgeye çıkardı. Düşmenin etkisiyle korkan hayvan kalkamadı. Bunun üzerine itfaiyeye durumu bildiren köylüler, ekipler gelene kadar hayvanın üzerini battaniye ve halılarla örterek vücut ısınını korumaya çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, hayvanı boynuzlarından bağlayarak vinçle dikkatli şekilde yukarı çekti.

'DÜŞTÜĞÜNÜ YENGEM GÖRMÜŞ'

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında hayvan sahibi Erhan Alemdar, "Korkma, seni kurtaracağız" diye seslendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan büyükbaş yol kenarına çıkarıldı. Bir süre sonra gücünü toplayan hayvan tekrar ayağa kalktıktan sonra dinlenmesi için ahıra götürüldü. Yaşananları anlatan hayvan sahibi Erhan Alemdar, "Derenin dibine düştüğünü gören yengem bize haber verdi. Haber verdikten sonra biz ilk müdahaleyi yaptık ama hayvan gücünü kaybetmişti. Hayvan kalkmadı. Bizde üzerine halı, battaniye örterek vücut sıcaklığını korumaya çalıştık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun geldiler. İnşallah itfaiye ile birlikte hayvanı sağ salim çıkarırız" dedi.