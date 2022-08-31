Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza

31.08.2022 19:02

Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza Dere yatağına zirai ilaç döken zanlıya 548 bin 48 lira para cezası uygulandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Balıkesir Karapürçek Mahallesi'nde dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden...

Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza

Dere yatağına zirai ilaç döken zanlıya 548 bin 48 lira para cezası uygulandı

BALIKESİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Balıkesir Karapürçek Mahallesi'nde dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya 548 bin 48 lira para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana gelen kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine anında harekete geçti.

Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti. Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğe Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık ve belediye ekipleri, kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi'ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden buyana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor.

Yapılan denetimlerde, derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerinin de görüldüğü belirtildi.

Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi'ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D.'ye 548 bin 48 lira idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YORUMLAR
500
Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dere yatağında kirliliğe neden oldu, 548 bin TL ceza uygulandı Dere yatağında kirliliğe neden oldu, 548 bin TL ceza uygulandı
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya rekor ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement