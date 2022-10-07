Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

07.10.2022 09:57
Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere yatağına ekilmiş 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere yatağına ekilmiş 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarı bilgi üzerine dere yatağında yapılan kontrolde 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Numune alınmasının ardından kenevir bitkileri imha edilirken olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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