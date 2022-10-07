Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarı bilgi üzerine dere yatağında yapılan kontrolde 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Numune alınmasının ardından kenevir bitkileri imha edilirken olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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