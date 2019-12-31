Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi.

Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalarıyla yılbaşı öncesi Diyarbakır'dan Bingöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bingöl'ün Genç ilçesi Çamlık mevkisindeki kırsal alanda operasyon başlattı. Narkotik köpekleri 'Vana' ile 'Öğle'nin de kullanıldığı operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi. Esrarı dere yatağına saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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