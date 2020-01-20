Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 26 bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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