Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 26 bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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