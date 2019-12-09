Son Dakika Haberleri: Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi - Son Dakika

Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; 7 Aralık 2019 günü ilimiz Derecik ilçesinde bulunan bir dere yatağında yapılan aramada, 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Derecik, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]