Son Dakika Haberleri: Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu
Son Dakika Güncel Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu - Son Dakika

Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu, System.String[]

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Derecik ilçesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, dere yatağında  50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Derecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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