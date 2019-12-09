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Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu
6 saat önce
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Derecik ilçesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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