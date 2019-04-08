Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar 2
1 saat önce
DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı.
DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara tutunan 4 kişi, AFAD
ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:08 Kaynak: DHA
Kadın Turisti Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Polise 740 TL Para Cezası Verildi
Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi
Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!
Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak