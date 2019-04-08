Son Dakika Haberleri: Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar ( Ek )

Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar ( Ek )

1 saat önce

DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı.

Dere Yatağında Aşırı Yağışla Yükselen Suda Mahsur Kaldılar ( Ek ), System.String[]
DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara tutunan 4 kişi, AFAD ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:19 Kaynak: DHA

AFAD, Güncel
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