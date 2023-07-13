Dere yatağında bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Dere yatağında bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi

13.07.2023 09:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında bulunan kadının kimliği, Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan parmak izi testi sonucunda Semra Elmas olarak belirlendi. Olayın cinayet mi yoksa başka bir olay mı olduğu araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan kadının kimliği tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan parmak izi testinde cesedin yalnız yaşadığı öğrenilen Semra Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı.

BALIK TUTARKEN FARK ETTİ

Olay bugün saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını kara yolu kenarına park etti. Dereyi gören Han, balık merakı nedeniyle dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı.

Dere yatağında bulunan cesedin yalnız yaşayan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı

"ÖNCE CANSIZ MANKEN ZANNETTİM"

Dere yatağına uzaktan baktığında cansız manken olduğunu düşünen adam, yaklaştığında cansız kadın cesedi olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine Jandarma, Polis, 112, İtfaiye, AFAD, ekipleri sevk edildi.Kadın cesedini gören Mehmet Ali Han, "Aracım yağ eksilttiğinden dolayı biraz dinlenmek istedim. Dere yatağında yarı çıplak bir kadını, önce cansız manken zannettim. Üstünde elbise olunca cansız mankenin ayağı biraz düz olur. Parmaklarını görünce arkadaki arkadaşa, bu insan, dedim. Beraber ekipleri aradık" dedi.

Dere yatağında bulunan cesedin yalnız yaşayan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı

YALNIZ YAŞIYORMUŞ

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından dere yatağından AFAD ve İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Bursa Adli Tıp kurumunda yapılan parmak izi testinde cesedin Balıkesir ilinde yalnız yaşayan Semra Elmas olduğu ortaya çıktı. Kadının, herhangi bir akrabası tarafından jandarma veya polise kayıp başvurusu yapılmadığı tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa başka bir olay mı olup olmadığı araştırılıyor.

Dere yatağında bulunan cesedin yalnız yaşayan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Adli Tıp, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

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