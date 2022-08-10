Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi - Son Dakika
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Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi

10.08.2022 16:42

Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi.

Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi

BURSA - İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi. Hikmet'in cenazesi, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, bir daha geri dönmedi. Annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Ekipler Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlatıldı.

AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafedeki Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi, öğle namazından önce Gündüzlü Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi.

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Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi - Son Dakika
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