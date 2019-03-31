Dere Yatağında Ceset Bulundu
2 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ege
Mahallesi'nden geçen Yeşildere
yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis
ekipleri dere yatağındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından dere yatağından çıkarılan ceset, kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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