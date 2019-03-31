Son Dakika Haberleri: Dere Yatağında Ceset Bulundu

Dere Yatağında Ceset Bulundu

2 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

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İzmir'in Konak ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nden geçen Yeşildere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri dere yatağındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından dere yatağından çıkarılan ceset, kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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