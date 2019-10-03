Son Dakika Haberleri: Dere yatağında ceset bulundu
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Dere yatağında ceset bulundu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Orhaniye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:09 Kaynak: DHA
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