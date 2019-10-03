Dere yatağında ceset bulundu
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:09 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay, İnegöl'deki Orhaniye
Mahallesi Kozluca
Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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