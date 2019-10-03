Son Dakika Haberleri: Dere yatağında ceset bulundu (2)
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Dere yatağında ceset bulundu (2)

1 saat önce

KİMLİĞİ BELİRLENDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman'a (34) ait olduğu belirlendi.

Dere yatağında ceset bulundu (2), System.String[]

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman'a (34) ait olduğu belirlendi.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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