Dere yatağında ceset bulundu (2)
1 saat önce
KİMLİĞİ BELİRLENDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman'a (34) ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında bulunan erkek cesedinin Ergün Tirman'a (34) ait olduğu belirlendi.
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