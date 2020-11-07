Bursa'da, dere yatağında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dere içerisinde yatan kişiyi dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kimliği belli olmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı. Dere yatağında bulunan ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika