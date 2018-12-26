Son Dakika Haberleri: Dere Yatağında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Dere Yatağında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dere Yatağında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kışla Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dere yatağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu yere gelen ekipler, küçük bir bölgeye sığınan kediyi, dere yatağından çıkardı.

Kurtarılan kedi, bir süre etrafa baktıktan sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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