Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi çocuklar kurtardı - Son Dakika

SİVAS'ta dere yatağına düşen yavru kediyi çevredeki çocuklar kurtardı.

Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, içinde az miktarda su bulunan ve yüzeyi donan Mısmılırmak Deresi'nde yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Dere kenarına inen çocuklardan biri kediyi almaya çalıştı. Bu sırada çevredekiler de, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye olay yerine gelmeden vatandaşların yardımıyla çocuklar yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.