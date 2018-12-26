Son Dakika Haberleri: Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki dere yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile dere yatağına inerek yavru kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, bir süre tedirgin bir şekilde bekledikten sonra gözden kayboldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:02 Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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