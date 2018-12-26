Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karadeniz
Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki dere yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile dere yatağına inerek yavru kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, bir süre tedirgin bir şekilde bekledikten sonra gözden kayboldu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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