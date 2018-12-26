Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
- Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde suların yükselmesi ile dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde ki dere yatağında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile dere yatağına inerek yavru kediyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi bir süre tedirgin bir şekilde bekledikten sonra gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:16 Kaynak: İHA
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