Son Dakika Haberleri: Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Son Dakika Güncel Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü

Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü

2 saat önce

Elazığ'da, dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü, System.String[]

Elazığ'da, dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde yaşayan inşaat mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Fahrettin Gül'ün (20), sabah uyandıklarında evde olmadığını gören aile bireyleri durumu jandarmaya bildirdi.

Evlerinin arkasında bulunan ceviz bahçesinde arama yapan aile fertleri Gül'ü bahçenin yakınındaki dere yatağında tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.


Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şahinkaya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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