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Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında toprak kayması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında toprak kayması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde bulunan dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak çalışan ve Çayağzı mevkisinde çadırlarda kalan yabancı uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi (7), Riyad Abdi (11), Ali Berkel (8) ve Muhammet Berkel (12) dere yatağında toprakta oynamaya başladı. Çocuklar oynarken dere yatağında toprak kayması meydana geldi. Olayı fark eden aileleri müdahale ederek çocukları çıkardı. Olayın bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Muhammet Berkel ve Riyad Abdi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Riyad, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:16 Kaynak: İHA
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