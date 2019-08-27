Son Dakika Haberleri: Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (2)
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Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (2)

13 dakika önce

NOT: Toprak kayması sonucu olaydan yaralı kurtulan iki çocuğunun yaşları ile ilgili kaynağından düzeltme yapıldı.

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (2), System.String[]

NOT: Toprak kayması sonucu olaydan yaralı kurtulan iki çocuğunun yaşları ile ilgili kaynağından düzeltme yapıldı. Yaralılardan Riyad Abdi'nin 11, Muhammet Berkel'in ise 12 yaşında olduğu belirtildi.

YARALI ÇOCUKLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında toprak kayması sonucu 2 kardeşlerinin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Riyad Abdi (11) ile Muhammet Berkel'in (12) tedavilerine Ereğli Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilglii soruşturma ise sürdürülüyor.


Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
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