Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı

07.06.2022 09:24
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı

RİZE'de düştüğü derede yaralı bulunan karaca, ekipler tarafından kafese konulup, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

RİZE'de düştüğü derede yaralı bulunan karaca, ekipler tarafından kafese konulup, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Güneysu ilçesinde vatandaşlar dere yatağında yaralı bir karaca görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) haber verdi. İhbar üzerine gelen DKMP ekipleri, ayağının kırıldığını tespit ettikleri karacayı, kafese koyup, iş makinesinin kepçesiyle yola çıkardı. Yaralı karaca tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Güneysu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı - Son Dakika

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