Dere yatağında yaralı bulunan karaca kurtarıldı

Güneysu ilçesinde vatandaşlar dere yatağında yaralı bir karaca görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 'ne (DKMP) haber verdi. İhbar üzerine gelen DKMP ekipleri, ayağının kırıldığını tespit ettikleri karacayı, kafese koyup, iş makinesinin kepçesiyle yola çıkardı. Yaralı karaca tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Güneysu, Güncel, Son Dakika

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