Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti - Son Dakika

Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti

Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti
Son Güncelleme: 17.01.2021 17:28

HATAY'ın Erzin ilçesinde dere yatağındaki kayalıkların arasında havlama sesi duyan Aykut Alper, anne köpek ve 8 yavrusunu besleyip, bulundukları yerden alarak barınağa götürdü.

HATAY'ın Erzin ilçesinde dere yatağındaki kayalıkların arasında havlama sesi duyan Aykut Alper, anne köpek ve 8 yavrusunu besleyip, bulundukları yerden alarak barınağa götürdü.

İlçeye bağlı İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürüyen Aykut Alper, yol kenarındaki dere yatağındaki kayalıkların arasından bir köpeğin acı dolu havlamaları duydu. Bunun üzerine dere yatağına inen Alper, yeni doğum yapmış anne köpek ile 8 köpeğin olduğunu gördü. Markete giderek ekmek ve süt alan Alper, anne köpek ve yavrularının karınlarını doyurdu. Köpeklerin sesini duyunca içinin acıdığını belirten Alper, "Anne köpek resmen beni çağırıyordu. Karınlarını doyurdum. Onları, barınağa teslim etmek üzere götüreceğim" diye konuştu.Alper, bulunduğu yerden aldığı anne köpek ile yavrularını daha sonra barınağa götürdü.


Kaynak: DHA

Erzin, Köpek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dere yatağındaki anne köpek ve yavrularını besleyip, barınağa teslim etti - Son Dakika
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