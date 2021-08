Dere yatağındaki barakalarda saklanan göçmenler, zorlu yolculuğu DHA'ya anlattı - Son Dakika

AFGANİSTAN'daki iç karışıklık yüzünden ülkelerinden kaçan göçmenlerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girişlerinin önlenmesi için sınırda yoğun çalışma yürütülürken, ülkeye giren gruplar ise zorlu hayat yaşıyor. 1 ay süren yolculuğun ardından Van'a gelen ancak yoğun kontroller nedeniyle merkeze giriş yapmayarak, kırsal alandaki dere yatağında organizatörlerin briketten yaptıkları derme çatma barakalarda saklanan Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen, yaşadıkları zorlukları DHA'ya anlattı. Afganistanlı Mitin İminn, Taliban kontrolünden önce yola çıktıklarını, gelişmeleri yolda öğrendiklerini, ailelerinden ise haber alamadıklarını söyledi.

Kaçak göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tamamı 534 kilometre olan Türkiye-İran sınırından yapılan kaçak girişler de zaman zaman yaşanıyor. Örülen ancak henüz tamamlanmayan duvar, 170 kule, hudut birlikleri, jandarma, polis, güvenlik korucuları ve derinliği 4 metre olan hendeklere rağmen yağışlı ve sisli havalarda organizatörlerden yardım alarak sınırı geçmeyi başaranlar da zorlu yaşam sürmek zorunda kalıyorlar. Yoğun kontroller nedeniyle kent merkezine giriş yapmayarak kırsal alandaki dere yatağında saklanan Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Organizatörlerin briketten yaptıkları derme çatma barakalarda kalan kaçak göçmenler, 2 gündür kendilerini Ankara'ya götürecek organizatörden gelecek haberi beklerken, 1 aydır banyo yapmadıklarını, sadece kuru ekmek yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını, yaklaşık 1 aydır da yollarda olduklarını söyledi.

'CANIMIZI KURTARMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK'Daha iyi bir yaşam için Kurban Bayramı 'nda Afganistan'dan yola çıktıklarını, İran üzerinden yürüyerek Van'a ulaştıklarını anlatan Afgan Mitin İminn, Afganistan'daki son gelişmeleri ellerindeki akıllı telefonlar sayesinde öğrendiklerini söyledi. Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasından sonra ailelerinden haber alamadıklarını belirten İminn, "Biz Afganistan'ın başkenti Kabil 'den geldik. Oradan Tahran 'a geçtik. Şimdi de Türkiye'ye ulaştık. Ankara'ya gitmek istiyoruz. İç savaştan kaçtık. Ülkemizi başbakan sattıktan sonra canımızı kurtarmak için biz Türkiye'ye geldik. Çok zorluklar yaşadık, bazen aç ve susuz kaldık. Türkiye'ye geldik. Burada da 3 gündür bisküvinin dışında doğru düzgün hiçbir şey yemedik. 1 aydır yoldayız" dedi.'İRANLILAR PARAMIZI ALDI'Yolculuk sırasında İran'da çok zorluklar çektiklerini de anlatan İminn, "Paramızı aldılar, parasız kaldık. Ailem Afganistan'da yaşıyor. Yola çıkarken bir kez aradım, daha sonra da hiçbir haber alamadım. Telefonların çekmemesi nedeniyle ailemizle konuşamıyoruz. Taliban Afganistan'daki birçok kenti ele geçirirken biz oradaydık daha sonra Kabil'e girdiklerini duyduk. Yakınlarımız yaşıyor mu, yaşamıyor mu; onu da bilmiyoruz. Toplam 24 kişi ile geldik. Bizden sonra gelenler de var. Biz Aksaray 'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.SINIRDAKİ DUVAR ÇALIŞMALARI SÜRÜYORÖte yandan Van'ın İran sınır hattındaki 295 kilometrelik modüler duvarın bir an önce bitmesi için de çalışmalar yoğun olarak sürdürülüyor. Daha önce bölgede sadece 1 olan beton üretim şantiyesinin sayısı, 3'e çıkarılırken, ekip sayısı da artırıldı. Çalışmalara, mayıs ayında önce mayın temizliği ve ardından zemin hazırlıklarıyla başlandı. Şu ana kadar Çaldıran ilçesi sınırlarındaki 63 kilometrelik beton duvarın 6 kilometresinin tamamlandığı belirtildi. Beton santrallerinde üretilen 4 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. Sınır hattında ise 750 özel harekat polisi, jandarma, hudut birlikleri ve güvenlik korucuları görev yapıyor.SINIR HATTINDA ŞANTİYE SAYISI ARTIRILDI

Saha şefi olan Ahmet Aktaş, sınır hattında yapılan duvar çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Bu şantiyemizde 67 kalıp var. Her gün bu 67 kalıbı beton blok haline getirip, sınıra yerleştiriyoruz. Bu çalışmalar 3 etap şeklinde sürüyor. Sınır hattındaki her bir etaba 21 kilometre düşüyor. Toplamda 63 kilometrelik sınır hattının 6 kilometresi bitmiş durumda. Beton duvarın bir an önce bitmesi için daha önce 1 olan şantiye sayısı, şu anda 3'e çıkarıldı" dedi.