Dere yatağındaki yaralı atmaca kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, koruma altına alındı.

Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerindeki dere yatağında, atmacanın uçamadığını gören vatandaşlar durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kanat ve ayağında yara olduğu için uçamayan atmacayı kurtararak Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne verileceği kaydedildi.