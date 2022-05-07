Dere yatağından aracıyla geçen vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı - Son Dakika

Çayarası Yaylası'nda Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti. Bu sırada aracıyla dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP YARDIM BEKLEDİ

Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.Olay anında yaşananlar ve kurtarılma anı ise bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşın suya batan aracın üzerine çıkması ve iş makinasıyla kurtarılma anları yer alıyor.