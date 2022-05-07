Dere yatağından aracıyla geçen vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı - Son Dakika
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Dere yatağından aracıyla geçen vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı

07.05.2022 17:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda bir araç dere yatağından geçtiği esnada baraj kapakları açıldı. Debisi yükselen suyun ortasında kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Çayarası Yaylası'nda Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti. Bu sırada aracıyla dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP YARDIM BEKLEDİ

Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.Olay anında yaşananlar ve kurtarılma anı ise bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşın suya batan aracın üzerine çıkması ve iş makinasıyla kurtarılma anları yer alıyor.

Aracıyla dere yatağından geçtiği sırada baraj kapakları açılınca debisi yükselen suyun ortasında kaldı
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Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü (2) Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dere yatağından aracıyla geçen vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dere yatağından aracıyla geçen vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suyun ortasında kaldı - Son Dakika
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