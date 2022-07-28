Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1)

Dere yatağından detay
Selde zarar gören İmamzade Davud Türbesi'nden detaylar
İmamzade Davud Türbesi'ndeki çamurları temizleme çalışmalarından detaylar
Selde zarar gören yapılar ve araçlardan detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Gece yağan şiddetli yağmurla oluşan sel nedeniyle köy merkezindeki türbe, iş yerleri, evler ve araçlar çamurla kaplandı. Selin verdiği zarar gündüz daha belirgin görüldü.
Sel bölgesinde şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldı, 9 kişi de yaralandı.
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