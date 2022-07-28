Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1) - Son Dakika
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Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1)

28.07.2022 17:31
Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1)

Dere yatağından detay Selde zarar gören İmamzade Davud Türbesi'nden detaylar İmamzade Davud Türbesi'ndeki çamurları temizleme çalışmalarından detaylar Selde zarar gören yapılar ve araçlardan detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde...

Dere yatağından detay

Selde zarar gören İmamzade Davud Türbesi'nden detaylar

İmamzade Davud Türbesi'ndeki çamurları temizleme çalışmalarından detaylar

Selde zarar gören yapılar ve araçlardan detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısında yer alan İmamzade Davud köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Gece yağan şiddetli yağmurla oluşan sel nedeniyle köy merkezindeki türbe, iş yerleri, evler ve araçlar çamurla kaplandı. Selin verdiği zarar gündüz daha belirgin görüldü.

Sel bölgesinde şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldı, 9 kişi de yaralandı.

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İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1) - Son Dakika
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