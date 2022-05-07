Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı - Son Dakika
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Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı

07.05.2022 15:16
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı

Antalya'da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı.

Antalya'da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. Aracın üzerinde bir süre bekleyen vatandaş, kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Alanya ilçesi Çayarası Yaylasında meydana geldi. Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı. Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı. Durusoy'un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANTALYA

Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı

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Antalya, Alanya, Baraj, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı - Son Dakika


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