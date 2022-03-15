Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

15.03.2022 20:25
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren ve yaklaşık 16 kilo altın çalan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren ve yaklaşık 16 kilo altın çalan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 5 Ocak günü Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Gece yarısı 5 katlı binanın altından geçen dere yatağına giren hırsızlık şüphelileri, en alt katta kalan kuyumcu dükkanının hizasında durdu. İş yerinin beton zemininde delik açan şüpheliler, özel yapılan vitrin kasasına ulaştı. Şüpheliler bu kasayı da oksijenli tüple kesip, yaklaşık 16 kilo altınla kaçtı. Şüpheliler, iş yerine dere yatağı altından girdikleri için güvenlik kameralarına yansımadı.

ÖNCE GÖZCÜLER TUTUKLANDISoygundan sonra çok yönlü soruşturma başlatan Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü, olayın gerçekleşmesinde malzeme temin ederek gözcülük yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuyumcu soygunuyla ilgili istihbarı çalışmalar sonucu polis İstanbul, Balıkesir ve Doğubayazıt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Balıkesir'de 3, İstanbul'da 3, Doğubayazıt'ta ise 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTILAR

Polis, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dedektör kullanarak arama yaptı. Polis, Doğubayazıt'ta 175,9 gram, Balıkesir'de 1 kilo 193 gram, İstanbul'da ise 1 kilo 480,35 gram altın; 2 adet tabanca, 73 adet 9,19 milimetrelik fişek, 2 adet 7,65 milimetrelik fişek, 3 adet av tüfeği, 2 adet oksijen tüpü ve 1 adet metal el testeresi ele geçirildi.


Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
YORUMLAR
500
Vatandaşlar güvenip tüm altınlarını verdi! Kuyumcu ise kayıplara karıştı Vatandaşlar güvenip tüm altınlarını verdi! Kuyumcu ise kayıplara karıştı Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi Ağrı'da 6 ilçede köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Doğubeyazıt, Kuyumcu, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 20:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: Dere yatağından girdikleri kuyumcuyu soyan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement