Son Dakika Haberleri: Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu
Son Dakika Güncel Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu - Son Dakika

Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.

Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.


Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımına devam eden depo inşaatı köylülerin tepkisini çekmiş ve dere yatağının kaydırılarak köylülerin su kaynakları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.


Konuyla ilgili açıklama DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge müdürlüğümüzce hazırlanacak raporu Giresun valiliğine sunulması ve valilik makamınca verilecek karara kadar Pazarsuyu deresi kenarında devam eden A 101 depo inşaatı çalışmasının ivedilikle durdurulması hususunda gereğini arz ederim" denildi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]