Dere Yatakları Temizleniyor, Taşkınlara Karşı Önlem Alınıyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar ilçesine bağlı Bünyaniosmaniye mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağında oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı İhsan Gümüş, çalışmanın önemli olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti.