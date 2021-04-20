Dere yataklarında güvenli yol geçişi için menfez montajlarına başlandı - Son Dakika

Dere yataklarında güvenli yol geçişi için menfez montajlarına başlandı

20.04.2021 16:28
Dere yataklarında güvenli yol geçişi için menfez montajlarına başlandı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkın riskini ortadan kaldırmak için 25 mahalleyi kapsayan prefabrik kutu menfez ihalesi gerçekleştirdi.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahalleleri ile başlayan çalışmalar kapsamında toplamda 130 adet menfez montajı yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların dere taşkınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla ıslah uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 25 mahalleyi kapsayan 130 adet prefabrik kutu menfez montajı ile ilgili yeni bir ihale yapıldı. Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ile başlayan imalatların yatırım bedelinin 850 bin TL olduğu belirtildi. Yol geçiş noktalarında yaşanabilecek olası taşkınlar için başlatılan çalışma kapsamında yağışlı havalarda herhangi bir sorun yaşanmasına karşın önlem alınmış olacak.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İl genelinde gerek sorun yaşanan bölgelere çözüm geliştirmek gerekse de olası taşkınların önüne geçmek amacıyla ıslah çalışmalarımıza devam ediyoruz. Manisa Valiliği başta olmak üzere dere yataklarında sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla da düzenli olarak toplantılar gerçekleştiriyoruz. İhalemiz kapsamında iki mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız her zaman olduğu gibi dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirerek, her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Cengiz Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz"

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Arıkan, "MASKİ'ye sıkıntımızı bildirmemizin ardından ilgili birimler hemen mahallemize geldi ve problemimiz hemen çözüldü. Su taşkını yaşanan noktaya müdahale edildi. Mahalle sakinleri olarak yapılan çalışmadan çok memnunuz. Cengiz Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz" dedi.

Dere yataklarında güvenli yol geçişi için menfez montajlarına başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Prefabrik, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dere yataklarında güvenli yol geçişi için menfez montajlarına başlandı - Son Dakika


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