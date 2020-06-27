Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde çevre düzenlemesi tamamlanan, şelale, dere, kemer köprüler, orman ve bitki örtüsü ile ilgi çeken Dereağzı Tabit Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ardeşen ilçesine 19 kilometre mesafedeki Tunca Beldesi'nde yer alan Dereağzı Tabiat Parkı için başlatılan çevre düzenlemesi çalışması tamamlandı. Şelale, dere, kemer köprüler, orman ve bitki örtüsü ile ilgi çeken park, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yürüyüş parkurları, piknik alanları, kamelyalar, serenderler ve restoranlarla ziyaretçilerine alternatif bir doğa tatili sunan park, yaz döneminde hizmet verecek.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz , Dereağzı mevkinin gizli bir cennet olduğunu belirterek alanı turizme kazandrımak istediklerini söyledi. Aytemiz, "Muhteşem bir doğanın içinde tarihi dokuyla kaplı bu bölgede doğayla uyumlu tesisler yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Tarihi kemer köprüler, su değirmeni, gürül gürül akan derenin sesi, gür ormanlarla kaplı yemyeşil doğa. Huzur için aranan bir yer olacak. Buraya gelenler gizli bir cennetin parçası olacak, dinlenecek, huzur bulacak buradan öyle ayrılacak. Bu tesisi yaylalarımızla birleştirerek turistlerin beldemize olan ilgisini artıracağız? dedi.

Tabiat parkını ziyaret eden Çiğdem Gül de 'Büyüleyici bir güzelliği var, bol oksijenle muhteşem doğayla keyifli bir gün geçirdik' dedi. Ayşe Aytemiz ise "Huzur bulduğumuz saklı bir cennet, bu cenneti herkes görsün" diye konuştu.