Derebeyleri'nden MTTB'e ziyaret - Son Dakika

Derebeyleri'nden MTTB'e ziyaret

31.10.2020 16:45
Derebeyleri'nden MTTB'e ziyaret, System.String[]

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek yönetimi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç'ı ziyaret etti.

Yeni Malatya spor Derebeyleri Taraftarlar Dernek yönetimi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç'ı ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç'ı makamında ziyaret ederek taraftarların yanında oldukları için teşekkür etti.

Burada konuşan dernek başkanı Kaya, "'Sivil toplum kuruluşları ile i birlikte daha temiz daha seviyeli bir tribün gerçekleştireceğiz" dedi. Korona virüs nedeniyle Mart ayından bu yana statta takımlarının yanında olamadıklarını belirten Kaya, Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'u tribünlerde desteklemek için taraftarlar olarak umutla beklediklerini söyledi.

MTTB Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ise, "Hep birlikte daha iyi bir spor geleceği için istişare halinde hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarette Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Sağdıç'a üzerinde adının yazdığı 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti. - MALATYA

Derebeyleri'nden MTTB'e ziyaret

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derebeyleri'nden MTTB'e ziyaret - Son Dakika Spor


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