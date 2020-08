Derebeyleri'nden yeni sezon toplantısı

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, yeni sezon öncesi istişare toplantısı yaptı.

Yemekli toplantıya Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, yönetim kurulu ve sarı siyahlı taraftarlar katıldı.

Toplantıda pandemi sürecinde taraftarın takıma katkısı ve olası senaryolar konuşulurken, Dernek Başkanı Ender Kaya, her şart ve durumda tam destek verilmesi çağrısında bulundu.

Taraftarlığı ve desteğin sadece iyi günde değil, her zaman olması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bizler her zaman bu takımın yanında olduk, bundan sonrada kayıtsız şartsız olmaya devam edeceğiz. Çünkü başka Malatyaspor yok. Biz hiç bir zaman iyi gün taraftarı olmadık. Bu pandemi sürecinde takımımızdan ayrı kalsak da desteğimizi he şekilde hissettirmemiz lazım" diye konuştu. - MALATYA