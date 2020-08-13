Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden açıklama

Derebeyleri Taraftarla Derneği Başkanı Ender Kaya, düzenlediği basın toplantısı ile Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine sahip çıktı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, bu sezon sıkıntılı bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, " Deprem, Pandemi, üst üste aldığımız mağlubiyetler olumsuzlukları da birlikte getirdi. Önemli olan geçmişten ders çıkarabilmek, hatalarımızı görebilmek" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in hatalarını kabul ettiğini anımsatan Kaya, "Malatyaspor bu yıl küme düşmedi, bu bir başarı değildir ama Allah'ın bir lütfu gibi görelim. Daha görecek günlerimiz var, bu sene çok iyi olacağız, Başkanın 'hatalarımdan ders çıkaracağım' demesi erdemliktir. Bunu da gösterdi kulüp başkanımız. Malatyaspor sevdalısı olduğunu herkes biliyor başkanımızın" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde taraftarlar derneklerinin de açıklama yaptıklarına değinen Kaya, "Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı benim, resmi olarak da biz Valilik Dernekler Masası'nda kayıtlıyız. Bizim grubumuzun adı Derebeyleridir. Bizden başka taraftar grubu yoktur. Benim çizgimde bellidir yolum da bellidir, diğer gruplar tarafından yapılan açıklamalara hiçbir kesimin ve taraftarın itibar etmemesini istiyorum. Buda algının başka bir oyunu. Bana leke getiremezler, çünkü bizim çizgimiz bellidir. Derneğimizin vizyonu ve misyonunu herkes biliyor. Bizim sevdamız onlarınkinden farklı, biz Malatyaspor sevdalısıyız" diye konuştu. - MALATYA