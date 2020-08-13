Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden 'resmi dernek biziz' açıklaması

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, "Bizim grubumuzun adı Derebeyleri'dir. Bizden başka taraftar grubu yoktur. Diğer gruplar tarafından yapılan açıklamalara hiçbir kesimin ve taraftarın itibar etmemesini söylemek istiyorum" dedi.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Takım olarak zor bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Kaya,"Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçti. Depremdir, pandemidir üst üste aldığımız maliyetler, ayarlasan bu kadar olumsuzluk bir araya gelmezdi. Büyük zaferler üst üste gelen olumsuzluklarla ortaya çıkar. Önemli olan geçmişten ders çıkarabilmek hatalarımızı görebilmek. Kulüp başkanımız hatalarım var dedi. Yönetimsel olarak teknik anlamda ama Allah bir fırsat verdi şehrimize Malatyaspor küme düşmedi, bu bir başarı değildir, Allah'ın bir lütfu gibi. Görelim daha görecek günlerimiz var. Bu sene çok iyi olacağız, hatalarımdan ders çıkaracağız demek en büyük erdemdir. Bunu da gösterdi kulüp başkanımız. Malatyaspor sevdalısı olduğunu herkes biliyor başkanımızın, ben de biliyorum. Düşme kaldırıldıktan sonra bir algı yaratılmaya çalışıldı" şeklinde konuştu.

"Derebeyleri resmi olarak biziz"

Kaya, başka derneklerin kendi derneklerinin ismini kullandığını da ifade ederek, "Dün de bir taraftar grubu açıklama yaptı. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı benim. Derebeyleri resmi olarak biziz. Valilikte Dernekler Masası'nda kayıtlı olanlar da biziz. Bizim grubumuzun adı Derebeyleri'dir .Bizden başka taraftar grubu yoktur. Benim çizgimde bellidir, yolum da. Diğer gruplar tarafından yapılan açıklamalara hiçbir kesimin ve taraftarın itibar etmemesini söylemek istiyorum. Bu da algının başka bir oyunu. Bana leke getiremezler çünkü benim çizgim bellidir. Derneğimizin vizyonu ve misyonunu herkes biliyor. Onlar beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki ben daha çok azimleniyorum, çünkü benim sevdam onlarınkinden farklı. Ben Malatyaspor sevdalısıyım" diye konuştu. - MALATYA