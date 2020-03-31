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Derebucak Belediye Başkanı Kısa'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Konya'da, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Konya'da, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında kampanyayı başlattığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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