Derebucak Belediye Başkanı Kısa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kısa, "Bu süreç içinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım." ifadesini kullandı.

Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde 14 gün boyunca izole olacağını bildirdi.

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