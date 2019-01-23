Son Dakika Haberleri: Derebucak Belediye Başkanı Kısa, Seçim Çalışmalarına Başladı

Derebucak Belediye Başkanı Kısa, Seçim Çalışmalarına Başladı

46 dakika önce

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçim çalışmalarına başladı.

Derebucak Belediye Başkanı Kısa, Seçim Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçim çalışmalarına başladı.

Mahalli idari seçimleri için AK Parti'den yeniden Derebucak Belediye Başkanı adayı gösterilen, ilçenin mevcut Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçimler kapsamında ziyaretlerine başladı.

Kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile birlikte ilk ziyaretini İlçe Kaymakamlığı ile ilçedeki resmi kurumlara gerçekleştiren Kısa, bir araya geldiği hemşerileriyle sohbet ederken dua ve destek beklediğini ifade etti

.
Vatandaşların "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği Kısa, seçim çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki ziyaret programlarının önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağını, bugüne kadar hep iç içe olduğu vatandaşlarıyla, bundan sonra da buluşmayı sürdüreceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Konya, Ahmet Kısa, Derebucak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor MHP'nin Anketinde, İYİ Parti'nin Oyu Yüzde 2 Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:53:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derebucak Belediye Başkanı Kısa, Seçim Çalışmalarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]