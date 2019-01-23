Derebucak Belediye Başkanı Kısa, Seçim Çalışmalarına Başladı

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçim çalışmalarına başladı.

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçim çalışmalarına başladı.



Mahalli idari seçimleri için AK Parti'den yeniden Derebucak Belediye Başkanı adayı gösterilen, ilçenin mevcut Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yerel seçimler kapsamında ziyaretlerine başladı.



Kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile birlikte ilk ziyaretini İlçe Kaymakamlığı ile ilçedeki resmi kurumlara gerçekleştiren Kısa, bir araya geldiği hemşerileriyle sohbet ederken dua ve destek beklediğini ifade etti



.

Vatandaşların "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği Kısa, seçim çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki ziyaret programlarının önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağını, bugüne kadar hep iç içe olduğu vatandaşlarıyla, bundan sonra da buluşmayı sürdüreceğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı

Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

MHP'nin Anketinde, İYİ Parti'nin Oyu Yüzde 2 Çıktı