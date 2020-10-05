Derebucak Belediyesi'nden okullara "donanım" desteği - Son Dakika

Derebucak Belediyesi ilçede eğitim kurumlarına EBA destek odalarına donanım desteği sağladı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak ilçedeki okullara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitim desteğinin devam edeceğini belirtti.

Bu çerçevede, ilçedeki eğitim kurumlarına bir yandan fiziki destek veren belediyenin diğer yandan da teknolojik katkılar sunduğunu vurgulayan Kısa, şunları kaydetti:

"Belediye olarak okullarımızın bahçelerini sıcak asfaltla kaplamaya, bahçelerde yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca, okullarımıza spor alanları kazandırırken, oraların çevre düzenlemelerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki okullarımızın eksiklerini bir bir gidermenin gayreti içerisindeyiz. Son olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkemiz genelinde eğitimlerin uzaktan yapılması dolayısıyla ilçemizde bulunan okullarımızın EBA destek odalarına da belediye olarak donanım desteği sağladık. Amacımız, ilçemizdeki okullarımızın teknolojik altyapısını daha da güçlendirmektir. Bu vesileyle yürüttüğümüz destek çalışmalarının ilçemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizi daha da başarılı kılmasını diliyoruz."

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, Kısa'ya ilçedeki eğitime verdiği desteklerden teşekkür ettiklerini dile getirdi.