Son Dakika Haberleri: Derebucak Kardan Temizlendi

Derebucak Kardan Temizlendi

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde ilk ve orta öğretim okullarına ulaşımı sağlayan yollar ve okul bahçeleri belediye ekipleri tarafından kardan temizlendi.

Derebucak Kardan Temizlendi, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde ilk ve orta öğretim okullarına ulaşımı sağlayan yollar ve okul bahçeleri belediye ekipleri tarafından kardan temizlendi.

Üç gün önce etkili olan kar yağışı sonrası iki gün süreyle eğitime ara verilen Derebucak ilçesinde, okul bahçeleri ve eğitim kurumlarına ulaşımı sağlayan ana ve ara yollar belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla temizlenerek, ulaşıma açıldı.

Derebucak İlçe Mili Eğitim Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla iki gün süreyle eğitime ara verilen Derebucak'ta okullarda yeniden eğitime başlandığı belirtilerek, "Yoğun kış şartlarında eğitimin devam etmesi adına okullarımızın yollarının ve bahçelerinin temizlenmesinde gösterdiği çaba dolayısıyla Belediye Başkanımız Ahmet Kısa'ya teşekkür ediyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Konya, Derebucak, Güncel
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