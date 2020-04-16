Derebucak Kaymakamı Coşkun, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak İlçesi Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladığını duyurdu.

Kaymakam Doğan, İlçe Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile topyekün mücadele edilen böylesine bir dönemde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Devletin sunduğu fırsat eşitliğini değerlendirerek anadolu lisesinde ve akabinde mülkiyede eğitim aldığını ifade eden Coşkun, şunları kaudetti:

"Yine aynı fırsat eşitliğinden yararlanarak önce kaymakam adayı sonra kaymakam oldum. Devletim, ailemin sunamayacağı imkanları sunarak Almanya'nın Hamburg eyaletinde bir yıl boyunca bana Almanca dil eğitimi aldırdı. Şüphesiz bunlara ilave edilecek üzerimde devletimin birçok emeği bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na, 'devletime olan sadakat borcumu ne yapsam ödeyemeyeceğimi' belirterek ben de bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Durumu müsait olan tüm vatandaşlarımızı da bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle biz bize yeteriz Türkiye'm."