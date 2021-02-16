Derebucak Kaymakamı Gökçayır, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti - Son Dakika

Derebucak İlçe Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, ilçede hafta başından itibaren yüz yüze eğitime başlanan eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakam Gökçayır, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve İlçe Jandarma Komutanı Serdar İşkor'la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette yüz yüze eğitim alan öğrencilerle biraraya geldi.

Kaymakam Gökçayır, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere başarı ve öğretmenlere kolaylıklar dilerken, maske, mesafe ve hijyen konularında sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında, okullarda görev yapan öğretmen ve öğrencilere maske de dağıtıldı.