Derebucak Kaymakamı Selçuk'un dış mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk'un dış mahalle ziyaretleri sürüyor.

Derebucak'ta bir süre önce göreve başlayan Selçuk, ilçeye bağlı dış mahalleleri ziyaret ediyor.

Kaymakam Selçuk'un son ziyaret adresi Gencek Mahallesi oldu. Yerleşim merkezinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Selçuk, mahalle muhtarı Mehmet Kalaycı ile vatandaşların aktardığı sorun ve taleplerini dinledi.

Selçuk ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde bir araya geldiği vatandaşlardan maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uyma konusunda hassasiyet ve duyarlılık beklediğini de ifade etti.